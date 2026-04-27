Necrològiques del 28 d'abril del 2026
Regió7
MANRESA
NORMA PIEDRA REINOSO
Ha mort als 65 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
LLUÍS TOMÀS ABADAL
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
BAGÀ
ANNA PEDROLA GÓMEZ
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Bagà.
BERGA
ÀNGEL BETBESÉ RIU
Ha mort als 96 anys.
IGUALADA
MARGARITA ADÁN GARCÍA
Ha mort als 67 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
MARIA ISABEL PULIDO IBÁNEZ
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
JOSEP MARIA GASSÓ JUTGLÀ
Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia
