Necrològiques del 29 d'abril del 2026
Regió7
MANRESA
ANDRÉS GARCÍA PÉREZ
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Mare de Déu de l’Esperança.
ANTÒNIA SOLÉ NIUBÓ
Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
CONSTANTINA ANDRÉS URANGO
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia Sagrada Família.
GUIXERS
JOSEP PASCUET CANALS
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Guixers.
IGUALADA
JESÚS GARCÍA GIL
Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
