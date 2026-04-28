Necrològiques del 29 d'abril del 2026

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

MANRESA

ANDRÉS GARCÍA PÉREZ

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Mare de Déu de l’Esperança.

ANTÒNIA SOLÉ NIUBÓ

Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

CONSTANTINA ANDRÉS URANGO

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia Sagrada Família.

GUIXERS

JOSEP PASCUET CANALS

Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Guixers.

IGUALADA

JESÚS GARCÍA GIL

Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

