Necrològiques del 30 d'abril del 2026
NAVÀS
JOAN BADIA MUNTADA
Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.
SOLSONA
JOAN BOIX MARSINYACH
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la catedral de Solsona.
BERGA
MARIA ROSA GONZÀLEZ GARCÍA
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
CASTELLAR DE N’HUG
JOAN ARMENGOU CASALS
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Castellar de n’Hug.
IGUALADA
MARCELINA SALGADO SALGADO
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
MARIBEL HIDALGO LORA
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
