Necrològiques de l'1 de maig del 2026
Regió7
MANRESA
ANTONIO PONTAQUE NAVARRO
Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
JAVIER ECAMILLA GONZÁLEZ
Ha mort als 66 anys.
MOIÀ
MAIRA TERESA CALVET VALIEN
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Moià.
SANTPEDOR
ROSA SERRA FOLCH
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Pere.
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
ÀNGELA FOLCRÀ ROMA
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Guardiola de Berguedà.
ALP
LUCÍA ANTOLÍN LEÓN
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, a l’església de Sant Pere d’Alp.
IGUALADA
ADOLFO JOSÉ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
Ha mort als 44 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
OVIDIO GRADO CALDITO
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
ANTONIO RUBIO ESPEJO
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 9 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
