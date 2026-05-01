Necrològiques del 2 de maig de 2026
Regió7
MANRESA
ERNEST SEVILLANO RÓDENAS
Ha mort als 90 anys. El funeral és avui, a les 9 del matí, al tanatori nou.
SANT JOAN DE VILATORRADA
MARIA CARME MARTÍNEZ CANTERO
Ha mort als 87 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori nou de Manresa.
CALLÚS
MARIA LLADÓ BADIA
Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Sadurní.
SOLSONA
ÀNGELES MORENO RUIZ
Ha mort als 81 anys. El funeral és avui, a 1/4 d’1 del migdia, a la catedral.
IGUALADA
JORGE PRAT VILARÓ
Ha mort als 88 anys. El funeral és avui, a les 9 del matí, al crematori.
MARIA CRISTINA VIVES VIDAL
Ha mort als 80 anys. El funeral és avui, a 2/4 d’1 del migdia, a la basílica de Santa Maria.
ALFONS BALSELLS SEGURA
Ha mort als 88 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família.
EMELINA MARIA LORENZO ROMÁN
Ha mort als 82 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.
ADELA PÉREZ TRUJILLO
Ha mort als 83 anys. El funeral és avui, a les 6 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
JOAN VIVES SANDIUMENGE
Ha mort als 51 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’església.
VECIANA
ANTONI PLANELL RIAL
El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Vim.
SANT MARTÍ SESGUEIOLES
MARÍA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ ALFAYATE
Sense cerimònia.
Subscriu-te per seguir llegint
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
- Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
- «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
- La Guàrdia Urbana de Manresa va confondre la normativa per fer complir l'horari al negoci de venda d'alcohol de la carretera de Vic
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Sergio Dalma, Joan Dausà, Sopa de Cabra, Luz Casal, Rosario i God Save The Queen actuaran a Manresa en un nou festival d'estiu
- Un ferit greu en caure quan intentava fer baixar un ramat de cabres del teulat d'una barraca a Oliana
- Trist comiat d’amics i familiars als escaladors morts a Montserrat: 'Guanya la sort d’haver-vos conegut