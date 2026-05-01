Necrològiques del 2 de maig de 2026

ERNEST SEVILLANO RÓDENAS

Ha mort als 90 anys. El funeral és avui, a les 9 del matí, al tanatori nou.

SANT JOAN DE VILATORRADA

MARIA CARME MARTÍNEZ CANTERO

Ha mort als 87 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori nou de Manresa.

CALLÚS

MARIA LLADÓ BADIA

Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Sadurní.

SOLSONA

ÀNGELES MORENO RUIZ

Ha mort als 81 anys. El funeral és avui, a 1/4 d’1 del migdia, a la catedral.

IGUALADA

JORGE PRAT VILARÓ

Ha mort als 88 anys. El funeral és avui, a les 9 del matí, al crematori.

MARIA CRISTINA VIVES VIDAL

Ha mort als 80 anys. El funeral és avui, a 2/4 d’1 del migdia, a la basílica de Santa Maria.

ALFONS BALSELLS SEGURA

Ha mort als 88 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família.

EMELINA MARIA LORENZO ROMÁN

Ha mort als 82 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.

ADELA PÉREZ TRUJILLO

Ha mort als 83 anys. El funeral és avui, a les 6 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

JOAN VIVES SANDIUMENGE

Ha mort als 51 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’església.

VECIANA

ANTONI PLANELL RIAL

El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Vim.

SANT MARTÍ SESGUEIOLES

MARÍA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ ALFAYATE

Sense cerimònia.

