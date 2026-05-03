Necrològiques del dilluns 4 de maig del 2026

Balsareny

EDUARDA SORIA MORENO

Ha mort als 95 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del municipi.

Berga

JOAN SABATA PONS

Ha mort als 98 anys. El funeral és avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església de Santa Eulàlia de la localitat.

Gironella

VICTORIANO HERNAIZ HERNAIZ

Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’església parroquial de la vila.

Igualada

MARÍA LÓPEZ QUINTANA

Ha mort als 73 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’església de Fàtima.

PEPA WAIT MOYA

Ha mort als 75 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’oratori de Funerària Anoia.

Manresa

JOSÉ MARTÍNEZ GALLARDO

Ha mort als 78 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, al Nou Tanatori.

El Pont de Vilomara i Rocafort

RAMON MARTÍN RAMOS

Ha mort als 82 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al Nou Tanatori de Manresa.

Vallcebre

MONTSERRAT GUIXÉ SANCLIMENS

Ha mort als 93 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia del municipi.

