Necrològiques del 5 de maig del 2026
Regió7
MANRESA
MARCEL·LÍ CANET PERALES
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
MANUEL GARCÍA COCA
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.
AVINYÓ
ENRIQUETA MANUBENS SUADA
Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori d’Artés.
SÚRIA
MANUEL HIDALGO BAREA
Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 3/4 de 10 del matí, al cementiri de Súria.
BERGA
JOAN SABATA PONS
Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 10 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
SEBASTIÀ EXPÓSITO PRAT (SEBAS)
Ha mort als 61 anys. La vetlla serà avui, al tanatori Ferran de Berga, de 9 del matí a 8 del vespre.
SANT LLORENÇ DE MORUNYS
DOLORES LÓPEZ RODRÍGUEZ
Ha mort als 102 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç de Morunys.
IGUALADA
FINA BERTRAN ORDÓÑEZ
Ha mort als 75 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
MARIO OSCAR BARILES REYNOSO
Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
JOAN TARGA NOGUÉS
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església de Sant Martí del Carme.
PERE CASALS COLOM
Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
