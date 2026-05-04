Necrològiques del 5 de maig del 2026

MANRESA

MARCEL·LÍ CANET PERALES

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

MANUEL GARCÍA COCA

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.

AVINYÓ

ENRIQUETA MANUBENS SUADA

Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori d’Artés.

SÚRIA

MANUEL HIDALGO BAREA

Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 3/4 de 10 del matí, al cementiri de Súria.

BERGA

JOAN SABATA PONS

Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 10 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

SEBASTIÀ EXPÓSITO PRAT (SEBAS)

Ha mort als 61 anys. La vetlla serà avui, al tanatori Ferran de Berga, de 9 del matí a 8 del vespre.

SANT LLORENÇ DE MORUNYS

DOLORES LÓPEZ RODRÍGUEZ

Ha mort als 102 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç de Morunys.

IGUALADA

FINA BERTRAN ORDÓÑEZ

Ha mort als 75 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

MARIO OSCAR BARILES REYNOSO

Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

JOAN TARGA NOGUÉS

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església de Sant Martí del Carme.

PERE CASALS COLOM

Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

