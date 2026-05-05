Necrològiques del 6 de maig del 2026
Regió7
MANRESA
PACO MARTÍNEZ COLETO
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
LOLA JIMÉNEZ TORO
Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
JAUME MANUBENS FERRER
Ha mort als 65 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
CASTELLGALÍ
MARIA CARMEN SARMIENTO AMARO
Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
BERGA
MARIA NÚRIA SALÓ CIRERA
Ha mort als 74 anys.
IGUALADA
ANTONIO CABRERIZO MARTÍNEZ
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
EMILIA CALLE GARCÍA
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari.
MARIA GORDILLO ARÉVALO
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
CAMEN RODRÍGUEZ GARCÍA
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
JOSEP VILASECA FORNS
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 1/4 de 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
CRISTÓBAL HINOJOSA LUQUE
Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
