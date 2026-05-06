Necrològiques del 7 de maig del 2026
Regió7
MANRESA
PERE MORROS CUBÍ
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
CARME REIG MARIGOT
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
JOSEP VILANOVA PUJOL
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
SANT JOAN DE VILATORRADA
ANDRÉS BARRERA GONZÁLEZ
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
BALSARENY
CARMEN ARRIERO IGLESIAS
Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori de Balsareny.
BERGA
JESÚS MANUEL GUTIÉRREZ MURILLO (EL MURILLO)
Ha mort als 62 anys.
CAPELLADES
MONTSERRAT SALES FABREGAS
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Capellades.
