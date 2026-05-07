Necrològiques del 8 de maig del 2026
Regió7
SANTPEDOR
ELOISA PLAZA FRAILE
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 de migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SANTA MARIA D’OLÓ
ROMÀ CRESPIERA SERRA
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori d’Artés.
CASTELLGALÍ
ALBIDA ACEBO PONCELAS
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.
BAGÀ
MARIA PALLER PORCAR PUJOL
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Bagà.
IGUALADA
ALÍCIA MARTÍNEZ BORRAJO
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
ADAM ALONSO PALACIOS
Ha mort als 34 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
JORDI BACARDIT PALOMAS
Ha mort als 75 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
- Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- Dario Borhani, enginyer aeroespacial: 'Amb els avions passa com amb els taurons: les pel·lícules se centren en la tragèdia, però realment quants accidents hi ha?
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- La droga més popular a Europa s'estén per la Catalunya central sense entrebancs
- El renovat Globus de Manresa es presentarà en societat amb cinc preinauguracions