Necrològiques del 9 de maig del 2026

Necrològiques

Regió7

MANRESA

ROSA BLANES ABAD

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia Mare de Déu del Carme.

RAMON VIÑALS SALAET

Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

MARIA DOLORS PLANELL SIMÓ

Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migida, al tanatori Mémora de Manresa.

ELISEU SANFELIU GARRIT

Ha mort als 92 anys.

BALSARENY

JAUME MASPLÀ SOLER

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Balsareny.

JOSÉ MANUEL OLIVA FERNÁNDEZ

Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori de Balsareny.

EL PONT DE VILOMARA

FRANCISCO GUERRERO QUIRÓS

Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

SANT JOAN

MIGUEL MUÑOZ PLAZA

Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

PEPITA CARBONELL BERTRAN

Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la paròquia de Sant Joan.

BERGA

GABI MORALES MARÍN

Ha mort als 62 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

IGUALADA

JOAQUINA SEGURA RAMÍREZ

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 1/4 d’11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

