Necrològiques del 9 de maig del 2026
Regió7
MANRESA
ROSA BLANES ABAD
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia Mare de Déu del Carme.
RAMON VIÑALS SALAET
Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
MARIA DOLORS PLANELL SIMÓ
Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migida, al tanatori Mémora de Manresa.
ELISEU SANFELIU GARRIT
Ha mort als 92 anys.
BALSARENY
JAUME MASPLÀ SOLER
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Balsareny.
JOSÉ MANUEL OLIVA FERNÁNDEZ
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori de Balsareny.
EL PONT DE VILOMARA
FRANCISCO GUERRERO QUIRÓS
Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
SANT JOAN
MIGUEL MUÑOZ PLAZA
Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
PEPITA CARBONELL BERTRAN
Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la paròquia de Sant Joan.
BERGA
GABI MORALES MARÍN
Ha mort als 62 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
IGUALADA
JOAQUINA SEGURA RAMÍREZ
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 1/4 d’11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
