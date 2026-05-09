Necrològiques del 10 de maig del 2026
MANRESA
NATALIA GIBERT BALTIERRA
Ha mort a l’edat de 87 anys. El funeral tindrà lloc aquest diumenge a les 10 h a la Sala Montserrat d’Àltima.
MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ
Ha mort a l’edat de 77 anys. El funeral tindrà lloc aquest diumenge a les 12 h al Nou Tanatori Manresa.
MONISTROL DE MONTSERRAT
MANEL DOÑATE CENTELLAS
Ha mort a l’edat de 89 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest diumenge a les 9.30 a la parròquia.
PUIGCERDÀ
BONAVENTURA CALVET DELCOR
Ha mort a l’edat de 93 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest diumenge a les 11 h a l’església de Sant Domènec.
BAGÀ
PERE CUNILL AMILLS
Ha mort a l’edat de 89 anys. La cerimònia es farà aquest diumenge a les 11 h a la parròquia.
CERCS
AMPARO MONTOLIO MOR
Ha mort a l’edat de 95 anys. La cerimònia se celebrarà aquest diumenge a les 17 h a La Rodonella.
IGUALADA
ANNA MARIA PALAU CESTER
Ha mort a l’edat de 82 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest diumenge a les 8.45 h a l’Oratori de Funerària Anoia.
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
JOSÉ MARTÍNEZ MÁRQUEZ
Ha mort a l’edat de 87 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest diumenge a les 10 h a l’Oratori de Funerària Anoia.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
