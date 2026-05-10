Necrològiques de l'11 de maig del 2026
Regió7
MANRESA
CATI LÓPEZ VIRUEL
Ha mort a l’edat de 85 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 11 h al Nou Tanatori Manresa.
JORDI JORBA MAS
Ha mort a l’edat de 76 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 13 h a la Sala Montserrat del tanatori Áltima.
FONOLLOSA
IGNASI ARMENGOL BIOSCA
Ha mort a l’edat de 84 anys. El funeral es farà aquest dilluns a les 11 h a l’església.
BERGA
JUAN BENAVIDES MORENO
Ha mort a l’edat de 90 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 10.30 a l’església de Santa Eulàlia.
IGUALADA
JOSEP GUIXÀ RIBES
Ha mort a l’edat de 95 anys. El funeral tindrà lloc aquest dilluns a les 16 h a la basílica de Santa Maria.
JOSÉ MANUEL FRANCO ANASAGASTI
Ha mort a l’edat de 55 anys. El funeral tindrà lloc aquest dilluns a les 11.30 h a l’Oratori de Funerària Anoia.
