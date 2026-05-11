Necrològiques del 12 de maig del 2026
Regió7
MANRESA
ANTONIO GÁZQUEZ SÁNCHEZ
Ha mort als 75 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.
CARDONA
DANIEL GORDÓN CASTEJÓN
Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església de Cardona.
LA POBLA DE LILLET
MARTÍ CUNILL LLACH
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de la Pobla de Lillet.
IGUALADA
MARIA ASUNCIÓN CARRILLO FERNÁNDEZ
Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
POTENCIA CAPDEVILA ROMERO
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Hilari.
