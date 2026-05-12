Necrològiques del 13 de maig del 2026
Regió7
MANRESA
CARME FERNÁNDEZ BLANCH
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Josep.
JOAN SOLÉ BONJORN
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori de Manresa.
MANUEL BRUQUE LÓPEZ
Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 3/4 de 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.
SANT FRUITÓS
SALVADOR COTS SALAT
Ha mort als 67 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
NAVÀS
RAMON RIBALTA ROCA
El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família.
PUIGCERDÀ
JOAN BOMBARDÓ MEYA
El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església Sant Domènec de Puigcerdà.
JOSÉ CAZAL CASTÁN
El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a l’església de Sant Domènec de Puigcerdà.
IGUALADA
ROSA OLLÉ MARIMÓN
El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la Funerària Anoia.
MARIA FERRER TORRENTS
El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
- Quatre agents ferits i quatre detinguts després d'una persecució a Manresa
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- El Carles de les llums tanca després de mig segle fent el barri de la carretera de Santpedor, de Manresa, més lluminós
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Un arbre de grans dimensions cau sobre un cotxe al carrer Carrasco i Formiguera de Manresa
- Un surienc converteix un carrer del Poble Vell en un petit museu de relíquies a l’aire lliure