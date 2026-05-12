Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Valentí OviedoAlerta per plujaVaga de docentsFuita a la C-55Helena JubanyHantavirus
instagramlinkedin

Necrològiques del 13 de maig del 2026

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

MANRESA

CARME FERNÁNDEZ BLANCH

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Josep.

JOAN SOLÉ BONJORN

Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori de Manresa.

MANUEL BRUQUE LÓPEZ

Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 3/4 de 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.

SANT FRUITÓS

SALVADOR COTS SALAT

Ha mort als 67 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

NAVÀS

RAMON RIBALTA ROCA

El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família.

PUIGCERDÀ

JOAN BOMBARDÓ MEYA

El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església Sant Domènec de Puigcerdà.

JOSÉ CAZAL CASTÁN

El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a l’església de Sant Domènec de Puigcerdà.

IGUALADA

ROSA OLLÉ MARIMÓN

El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la Funerària Anoia.

MARIA FERRER TORRENTS

Notícies relacionades

El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

TEMES

  1. Quatre agents ferits i quatre detinguts després d'una persecució a Manresa
  2. Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
  3. El Carles de les llums tanca després de mig segle fent el barri de la carretera de Santpedor, de Manresa, més lluminós
  4. Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
  5. Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien
  6. La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
  7. Un arbre de grans dimensions cau sobre un cotxe al carrer Carrasco i Formiguera de Manresa
  8. Un surienc converteix un carrer del Poble Vell en un petit museu de relíquies a l’aire lliure

Necrològiques del 13 de maig del 2026

Necrològiques del 13 de maig del 2026

El nou CAP de Sant Fruitós s'estrena amb espais més amplis i centralitzant tots els serveis en un sol edifici

El nou CAP de Sant Fruitós s'estrena amb espais més amplis i centralitzant tots els serveis en un sol edifici

Un recorregut per l’univers fotogràfic de Joan Fontcuberta

Un recorregut per l’univers fotogràfic de Joan Fontcuberta

Sònia Guedán (investigadora): «Encara queda camí perquè el talent femení sigui visible amb total normalitat»

Sònia Guedán (investigadora): «Encara queda camí perquè el talent femení sigui visible amb total normalitat»

Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat

Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat

El nou CAP de Sant Fruitós, en imatges

El nou CAP de Sant Fruitós, en imatges

Presenten els treballs de recerca de batxillerat més destacats d’alumnes del Bages i el Moianès

Presenten els treballs de recerca de batxillerat més destacats d’alumnes del Bages i el Moianès

L'equip sub-14 del Cat Central es proclama subcampió de Segona Divisió a Valladolid

L'equip sub-14 del Cat Central es proclama subcampió de Segona Divisió a Valladolid
Tracking Pixel Contents