Necrològiques del 14 de maig del 2026
Regió7
MANRESA
CATALINA CHAPARRO DURO
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.
AVIÀ
JOSEP MARIA SANTACREU BARALDÉS
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia d’Avià.
PUIG-REIG
JOAN CASTAÑER BRUCH
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Puig-reig.
IGUALADA
TERESA ABAD FARREGUT
Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
