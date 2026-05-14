Necrològiques del 15 de maig de 2026
MANRESA
CATHERINE PEMPELONNE NOUGUÉ.
Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc demà a les 11 del matí, a la parròquia de la Mare de Déu del Carme.
PERE CAMPS QUESADA.
Ha mort als 54 anys. El funeral tindrà lloc demà a les 11 del matí, a la Parròquia Crist Rei.
RAFAEL TRIVIÑO CHECA.
Ha mort als 75 anys. El funeral tindrà lloc demà a dos quarts d’una al Nou Tanatori Manresa.
VALLS DE TORROELLA
CONXITA PORTI CAMPRUBÍ.
Ha mort als 75 anys. El funeral tindrà lloc demà a les 11 del matí, a l’església del Sagrat Cor de Valls de Torroella.
IGUALADA
MARIA HERNÁNDEZ ARDIZ.
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc demà a les 10 del matí a l’Oratori de Funerària Anoia.
PINÓS
RAMON PESARRODONA MARSENYACH.
Ha mort als 80 any. El funeral tindrà lloc demà a les 5 de la tarda a l’església de Santa Maria d’Ardèvol.
NAVÀS
MONTSERRAT JORDANA RIERA.
Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc demà a les 12 del migdia al Tanatori de Navàs..
CARDONA
JUAN LEON RAMIREZ.
Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc demà a les 12 del migdia a la Parròquia Sant Miquel i Sant Vicenç.
FONOLLOSA
JOSEP VILA SERAROLS.
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc demà a dos quarts de 5 de la tarda a la Parròquia Santa Maria de Camps
Subscriu-te per seguir llegint
- El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
- Troben el cos de l'home de 78 anys desaparegut aquest dilluns a Pinós
- Descobreix un mirador de somni en un dels pobles més bonics de Catalunya i del món: ideal per visitar en família
- Entren pel sostre i saquejen les oficines d'una empresa de Sant Fruitós evitant totes les càmeres
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
- La marca de roba d'un manresà de 21 anys per a joves: «Volia fer alguna cosa que generés sentiment de pertinença»
- Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat
- La Generalitat nega el descompte del túnel del Cadí a un veí de Guils perquè teletreballa