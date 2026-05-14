Necrològiques del 15 de maig de 2026

MANRESA

CATHERINE PEMPELONNE NOUGUÉ.

Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc demà a les 11 del matí, a la parròquia de la Mare de Déu del Carme.

PERE CAMPS QUESADA.

Ha mort als 54 anys. El funeral tindrà lloc demà a les 11 del matí, a la Parròquia Crist Rei.

RAFAEL TRIVIÑO CHECA.

Ha mort als 75 anys. El funeral tindrà lloc demà a dos quarts d’una al Nou Tanatori Manresa.

VALLS DE TORROELLA

CONXITA PORTI CAMPRUBÍ.

Ha mort als 75 anys. El funeral tindrà lloc demà a les 11 del matí, a l’església del Sagrat Cor de Valls de Torroella.

IGUALADA

MARIA HERNÁNDEZ ARDIZ.

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc demà a les 10 del matí a l’Oratori de Funerària Anoia.

PINÓS

RAMON PESARRODONA MARSENYACH.

Ha mort als 80 any. El funeral tindrà lloc demà a les 5 de la tarda a l’església de Santa Maria d’Ardèvol.

NAVÀS

MONTSERRAT JORDANA RIERA.

Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc demà a les 12 del migdia al Tanatori de Navàs..

CARDONA

JUAN LEON RAMIREZ.

Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc demà a les 12 del migdia a la Parròquia Sant Miquel i Sant Vicenç.

FONOLLOSA

JOSEP VILA SERAROLS.

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc demà a dos quarts de 5 de la tarda a la Parròquia Santa Maria de Camps

Necrològiques del 15 de maig de 2026

Les alcaldies del Berguedà es posen al dia sobre l'estat dels camins de mobilitat lenta

Un ferit greu evacuat en helicòpter després d'una sortida de via a Pinell de Solsonès

Perill a la C-58: enxampen un ciclista conduint pel mig de l'autopista

Comuns Igualada impulsa una recollida de signatures per reclamar un transport públic “digne” a l’Anoia

Alex Tous sobre la seva enganxada amb Juana Dolores: "No sé com li donen veu a la televisió pública"

Canes 2026 (Dia 3): Benvinguda a la direcció de cinema, Aina Clotet

Judici al capellà pederasta del col·legi Pare Manyanet per abusos a un menor: "Em va dir que, si ho explicava, la pròxima vegada seria sense roba"

