Necrològiques del dissabte 16 de maig del 2026
Regió7
Berga
NATÀLIA PRAT COMELLAS
Ha mort als 90 anys. El funeral és avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de la localitat.
Igualada
MARIA GABARRÓ BUSQUET
Ha mort als 102 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
MANOLITA MUÑOZ PARDO
Ha mort als 90 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la Llar del Sant Crist de la localitat.
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ BERLANDINO
Ha mort als 71 anys. El funeral és avui, a 2/4 d’1 del migdia, al cementiri vell de la localitat.
MONTSERRAT ALCARAZ DÍAZ
Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la Llar del Sant Crist de la localitat.
Manresa
ANDREU CASAMITJANA NUÑEZ
Ha mort als 81 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Crist Rei.
MARIA ROSA ESCUDÉ PARAIRE
Ha mort als 78 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al Nou Tanatori de Manresa.
