Necrològiques del 18 de maig del 2026

MANRESA

MARIA MACIÀ COLILLAS

Ha mort als 90 anys. El funeral serà aquest dilluns a les 11 al tanatori de Mémora.

Maria Macià / Regió7

CONXITA FORTUNY SANUY

Ha mort als 91 anys. El funeral serà aquest dilluns a les 5 de la tarda al tanatori de Mémora.

GERMANA DOLORES SERRAMIA COLL

Ha mort als 98 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns 2/4 de 5 a la residència Germanes Josefines de Sant Josep.

SANT JOAN DE VILATORRADA

ANTONIO DÍAZ MANRIQUE

Ha mort als 91 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 12 al tanatori de Mémora.

ROSA GARCÍA RABANEDA

Ha mort als 93 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 4 de la tarda al tanatori de Mémora.

NAVÀS

ANTONIO SAEZ GARCÍA

Ha mort als 82 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a 2/4 de 2 del migdia al tanatori de Navàs.

BERGA

FRANCISCO PUYAL TARDÓS

Ha mort als 96 anys. El funeral se celebrarà aquestdilluns a 2/4 de 5 de la tarda a l’església de Santa Eulàlia de Berga.

