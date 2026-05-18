Necrològiques del 19 de maig del 2026
SANTPEDOR
MERCÈ PICH MASACHS
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
ROSA BACH SELLARÉS
Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Bages Sud d’Àltima.
PUIG-REIG
MARIA GRÀCIA DOLLA CAPELLAS
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Puig-reig.
IGUALADA
PACO TELLO JIMÉNEZ
Ha mort als 75 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
LA POBLA DE CLARAMUNT
PILAR FAURA AGUILERA
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Pobla de Claramunt.
