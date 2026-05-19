Necrològiques del 20 de maig del 2026
Regió7
SANT JOAN
PATROCINIO GONZÁLEZ COLMENAR
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Joan.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
ANGEL RAMOS ALBISUA
Ha mort als 65 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 2 del migdia, al tanatori Bages Sud d’Àltima.
PUIG-REIG
FERNANDO SANTOS MARCOS
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Puig-reig.
LA POBLA DE LILLET
ROSA CAMPRUBÍ VILA
Ha mort als 79 anys.
