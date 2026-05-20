Necrològiques del 21 de maig del 2026
Regió7
SANT FRUITÓS DE BAGES
SALVADOR PRAT CORONADO
Ha mort als 45 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
SANT VICENÇ
DOLORES ROJAS GORDILLO
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Bages Sud d’Àltima.
CARDONA
ANGEL ALSINA MASSANA
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església de Cardona.
SOLSONA
MERCÈ SALA ARGERICH
Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la catedral de Solsona.
