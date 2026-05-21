Necrològiques del 22 de maig del 2026
Regió7
SÚRIA
MONTSERRAT SANTCLIMENTS TORRES
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfol.
FABIANA SANZ LERIN
Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, a la parròquia de Sant Cristòfol.
SOLSONA
JOAN SERRA SOLER
Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la catedral de Solsona.
IGUALADA
HENAR VELÁZQUEZ SAYALERO
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
PRATS DE REI
MARIA PILAR VIÑALS RIPOLL
El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia Els Prats de Rei.
