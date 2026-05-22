Necrològiques del 23 de maig del 2026
Regió7
MANRESA
RAIMUNDA AZORÍN MORERA
Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
NAVÀS
ELIAS CIRCUNS VALLDAURA
Ha mort als 70 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori de Navàs.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
JOSEP FERNÁNDEZ HOYOS
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Bages Sud.
CAL ROSAL
NEUS CALL TRASERRA
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Cal Rosal.
IGUALADA
JORDI BONAVENTURA VALLS
Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
ANTÒNIA VALLS CASAJUANA
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
MARIA TERESA BENET BOLDÚ
Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
TERESA MAS TORRES
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església de Santa Coloma de Queralt.
