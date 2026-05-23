Necrològiques del 24 de maig de 2026
Regió7
Manresa
MANRESA
JOAN CANAL GARCIA
Ha mort als 81 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou.
SALLENT
MARIA FERNÁNDEZ MORÓN
Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a les 9 del matí, a la parròquia de Santa Maria.
SANTPEDOR
IGNASI ESPINALT COMAS
Ha mort als 65 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a l’església de Sant Pere.
MOIÀ
PEDRO FRANCISCO GARCÍA RECHE
Ha mort als 84 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.
JORBA
JOSEP OLIVA ROVIRA
Ha mort als 90 anys. El funeral és avui, a la 1 del migdia, a la parròquia de Sant Pere.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
