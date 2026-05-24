Necrològiques 25 de maig de 2026
MANRESA
MARIA ÀNGELS CABALLOL PEY.
Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 10 del matí a la parròquia de Santa Maria de Viladordis.
LUCAS MARTÍN LÓPEZ.
Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 12 del migdia a la sala Montserrat del tanatori Àltima al carrer del Bruc.
CONXITA ANDREU PUIG.
Ha mort als 100 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 11 del matí al nou tanatori de Manresa.
ST JOAN DE VILATORRADA
CARMEN ORGAZ GÓMEZ.
Ha mort als 102 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 12 del migdia al nou tanatori de Manresa.
NAVÀS
ANTONINO PUJOLS COLL.
Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 6 de la tarda al tanatori de Navàs.
LLOBERA
MARTÍ CAELLAS SEGUÉS.
Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 11 del matí a l’església parroquial de Perecamps..
PUIGCERDÀ
ROSARIO POUS MARTÍ.
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 4 de la tarda a l’església de Sant Pere d’Olopte
BERGA
ADORACIÓN SALAS CARREÑO.
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 10.30 del matí a l’església de Santa Eulàlia de Berga.
ELS PRATS DE REI
ROSA MARIA JORBA ALLUÉ.
Ha mort als 67 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 6 de la tarda a l’oratori de Funerària Anoia.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
