Necrològiques 25 de maig de 2026

MANRESA

MARIA ÀNGELS CABALLOL PEY.

Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 10 del matí a la parròquia de Santa Maria de Viladordis.

LUCAS MARTÍN LÓPEZ.

Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 12 del migdia a la sala Montserrat del tanatori Àltima al carrer del Bruc.

CONXITA ANDREU PUIG.

Ha mort als 100 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 11 del matí al nou tanatori de Manresa.

ST JOAN DE VILATORRADA

CARMEN ORGAZ GÓMEZ.

Ha mort als 102 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 12 del migdia al nou tanatori de Manresa.

NAVÀS

ANTONINO PUJOLS COLL.

Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 6 de la tarda al tanatori de Navàs.

LLOBERA

MARTÍ CAELLAS SEGUÉS.

Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 11 del matí a l’església parroquial de Perecamps..

PUIGCERDÀ

ROSARIO POUS MARTÍ.

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 4 de la tarda a l’església de Sant Pere d’Olopte

BERGA

ADORACIÓN SALAS CARREÑO.

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 10.30 del matí a l’església de Santa Eulàlia de Berga.

ELS PRATS DE REI

ROSA MARIA JORBA ALLUÉ.

Ha mort als 67 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 6 de la tarda a l’oratori de Funerària Anoia.

Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

