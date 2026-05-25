Seccions

Necrològiques del 26 de maig del 2026

MANRESA

DOLORS CORRONS VILA

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Crist Rei.

SALLENT

FÉLIX GARCÍA GUERRA

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori de Sallent.

SÚRIA

DOLORS GUITART GIRALT

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori de Súria.

CASTELLBELL I EL VILAR

PERE REQUENA OLLER

Ha mort als 59 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

SANT VICENÇ

CARLOS LÓPEZ CARRASCAL

Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Sant Vicenç de Castellet.

SANT FRUITÓS DE BAGES

JOSÉ MANUEL MOLINA SÁNCHEZ

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església de Sant Fruitós de Bages.

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

JOSEP GONZÁLEZ FREIXA

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Guardiola de Berguedà.

BAGÀ

JOSÉ FAUCÓN GUIJARRO

Ha mort als 62 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Bagà.

IGUALADA

IGNACIO RUIZ DÍAZ

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

FRANCISCO SABATÉ PADRÓS

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia del Barri de Montserrat.

