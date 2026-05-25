Necrològiques del 26 de maig del 2026
Regió7
MANRESA
DOLORS CORRONS VILA
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Crist Rei.
SALLENT
FÉLIX GARCÍA GUERRA
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori de Sallent.
SÚRIA
DOLORS GUITART GIRALT
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori de Súria.
CASTELLBELL I EL VILAR
PERE REQUENA OLLER
Ha mort als 59 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SANT VICENÇ
CARLOS LÓPEZ CARRASCAL
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Sant Vicenç de Castellet.
SANT FRUITÓS DE BAGES
JOSÉ MANUEL MOLINA SÁNCHEZ
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església de Sant Fruitós de Bages.
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
JOSEP GONZÁLEZ FREIXA
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Guardiola de Berguedà.
BAGÀ
JOSÉ FAUCÓN GUIJARRO
Ha mort als 62 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Bagà.
IGUALADA
IGNACIO RUIZ DÍAZ
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
FRANCISCO SABATÉ PADRÓS
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia del Barri de Montserrat.
