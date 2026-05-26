Necrològiques del 27 de maig del 2026
Regió7
MANRESA
MIREIA GÓMEZ CARREÑO
Ha mort als 34 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.
JOSEP-ÒSCAR OTRANTO SALGUEIRO (TOTI)
Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
FELISA MORA MUÑOZ
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
ISAAC FLORES MARTINEZ
BERGA
JOAN SOLANELLAS CALONGE
Ha mort als 81 anys.
IGUALADA
JUAN PEDREGOSA LÓPEZ
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
RAMON ALSINA LUIS
Ha mort als 51 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
PEDRO LÓPEZ ROMERO
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
