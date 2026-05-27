Necrològiques del 28 de maig del 2026

MANRESA

JOSÉ CASTILLA CANO

Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Montserrat.

ISAAC FLORES MARTÍNEZ

Ha mort als 45 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

CRISTÒBAL PARRA CABALLERO

Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

FRANCISCO VALDESPINA PÉREZ

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.

JORDI CANET JOUNOU

Ha mort als 65 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.

ARTÉS

PILAR PUIGDOMÈNECH MAS

Ha mort als 100 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.

RELLINARS

MARIANO SELLARÉS CASAJUANA

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Rellinars.

PUIGCERDÀ

ANTONIO VALVERDE ARTIAGA

Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església de Sant Domènec de Puigcerdà.

IGUALADA

JOSEFINA MORERA JUNYENT

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

SALVADOR ROSÁS YMBERNON

Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al crematori d’Igualada.

FANNY FONTANELLAS ODÓN

Ha mort als 58 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la basílica de Santa Maria.

COPONS

CARME PRATS JORBA

Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5, a la parròquia de Copons.

