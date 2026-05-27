Necrològiques del 28 de maig del 2026
Regió7
MANRESA
JOSÉ CASTILLA CANO
Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Montserrat.
ISAAC FLORES MARTÍNEZ
Ha mort als 45 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
CRISTÒBAL PARRA CABALLERO
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
FRANCISCO VALDESPINA PÉREZ
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.
JORDI CANET JOUNOU
Ha mort als 65 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.
ARTÉS
PILAR PUIGDOMÈNECH MAS
Ha mort als 100 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.
RELLINARS
MARIANO SELLARÉS CASAJUANA
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Rellinars.
PUIGCERDÀ
ANTONIO VALVERDE ARTIAGA
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església de Sant Domènec de Puigcerdà.
IGUALADA
JOSEFINA MORERA JUNYENT
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
SALVADOR ROSÁS YMBERNON
Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al crematori d’Igualada.
FANNY FONTANELLAS ODÓN
Ha mort als 58 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la basílica de Santa Maria.
COPONS
CARME PRATS JORBA
Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5, a la parròquia de Copons.
