Necrològiques del 29 de maig del 2026

MANRESA

AMALIA ESCORIZA NIETO

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

JOAN JOSEP MESEGUÉ ESCORIZA

Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

GENOVEVA OLIVA RUBIO

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

SANT JOAN

AMADOR GASULLA GARCÍA

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

SALLENT

TERESA MARTÍ CASOLIVA

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Cornet.

CASTELLBELL I EL VILAR

ANTONIA RUIZ RUIZ

Ha mort als 61 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església de la Bauma.

IGUALADA

LLUÍS BARRIL GERMAN

Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

PAQUITA JUNYENT TORRAS

Ha mort als 89 anys.

