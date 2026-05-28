Necrològiques del 29 de maig del 2026
Regió7
MANRESA
AMALIA ESCORIZA NIETO
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
JOAN JOSEP MESEGUÉ ESCORIZA
Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
GENOVEVA OLIVA RUBIO
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SANT JOAN
AMADOR GASULLA GARCÍA
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SALLENT
TERESA MARTÍ CASOLIVA
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Cornet.
CASTELLBELL I EL VILAR
ANTONIA RUIZ RUIZ
Ha mort als 61 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església de la Bauma.
IGUALADA
LLUÍS BARRIL GERMAN
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
PAQUITA JUNYENT TORRAS
Ha mort als 89 anys.
