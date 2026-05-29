Necrològiques del 30 de maig del 2026

MANRESA

JOSEP ANTOLINEZ AZORÍN

Ha mort als 65 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

SANT JOAN

ANTONIO ROLDÁN ALCALÁ

Ha mort als 70 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

CALLÚS

MARIA ROSA SALIPOTA MARBÀ

Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Sadurní.

CARDONA

JOSEP VILÀ CASTELLÓ

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església de Cardona.

SOLSONA

FRANCESC URRIOLS MASDEMPINOS

Ha mort als 53 anys.

IGUALADA

MONTSERRAT SANTULARIA BATLLE

Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 3/4 de 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

JOAQUÍN BAUTISTA FUNES

Ha mort als 64 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

MARIA ALFONSELL FEBRER

Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

EUGENIA AVALOS MARTÍNEZ

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

