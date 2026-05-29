Necrològiques del 30 de maig del 2026
Regió7
MANRESA
JOSEP ANTOLINEZ AZORÍN
Ha mort als 65 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
SANT JOAN
ANTONIO ROLDÁN ALCALÁ
Ha mort als 70 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
CALLÚS
MARIA ROSA SALIPOTA MARBÀ
Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Sadurní.
CARDONA
JOSEP VILÀ CASTELLÓ
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església de Cardona.
SOLSONA
FRANCESC URRIOLS MASDEMPINOS
Ha mort als 53 anys.
IGUALADA
MONTSERRAT SANTULARIA BATLLE
Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 3/4 de 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
JOAQUÍN BAUTISTA FUNES
Ha mort als 64 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
MARIA ALFONSELL FEBRER
Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
EUGENIA AVALOS MARTÍNEZ
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
