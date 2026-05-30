Necrològiques del 31 de maig del 2026
Regió7
MANRESA
MARIA SALLÉS OLIVA
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
JOSEFA MUNTANÉ CADAL
Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 3/4 de 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
JUDIT CRIADO CEBRIÁN
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 10 del matí, a la sala Montserrat d’Àltima.
MAURICI MAJÓ CLARET
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.
MARIA ALE DOÑATE
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
AVINYÓ
JOSÉ MURIAS DIGÓN
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de San Joan.
CASTELLGALÍ
SOLEDAD URRIENS JORDAN
Ha mort als 91 anys.
PUIG-REIG
LLUÏSA OLIVER VIDALLET
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Puig-reig.
IGUALADA
CATI MARTÍNEZ GARCÍA
Ha mort als 63 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
