Necrològiques per al dilluns 1 de juny del 2026

MANRESA

MERCÈ CANDEL SERRA

Ha mort a l’edat de 72 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 11 al Nou Tanatori Manresa.

FEDERICO SIMÓN PUIT

Ha mort a l’edat de 89 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a les 12 al Nou Tanatori Manresa.

PUIG-REIG

MARIA SANTASUSANA PUIG

Ha mort a l’edat de 92 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a les 12 a la parròquia de Puig-reig.

SOLSONA

MERCÈ SERRA VILA

Ha mort a l’edat de 96 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 11 a la catedral de Solsona.

PUIGCERDÀ

CONXITA GIRALDÉS MARTÍ

Ha mort a l’edat de 64 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 11 a la parròquia de Sant Domènec de Puigcerdà.

URÚS

PILAR MARCO BENACH

Ha mort a l’edat de 94 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a la 1 a l’església d’Urús.

IGUALADA

DOLORES PEÑA MUNUERA

Ha mort a l’edat de 88 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 10 a l’oratori de Funerària Anoia.

LA POBLA DE CLARAMUNT

ANTONIO PARREÑO DEL PUERTO

Ha mort a l’edat de 76 anys. La cerimònia tindrà lloc aquesta tarda a les 5 a la parròquia de la Pobla de Claramunt.

