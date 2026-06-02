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Necrològiques del 3 de juny del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

MANRESA

EDUARD TEIXEIRO MACIPE

EDUARD TEIXEIRO MACIPE

EDUARD TEIXEIRO MACIPE / RG7

BALSARENY

EULÀLIA SANT CUBINSÀ

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Balsareny.

NAVÀS

EMILIA SOLA PÉREZ

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori de Navàs.

CARDONA

ISABEL MIGUELES MOYANO

Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 7 de la tarda, al tanatori Àltima de Terrassa.

IGUALADA

JUAN FERNÁNDEZ TORREBLANCA

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Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

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