Necrològiques del 3 de juny del 2026
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Regió7
MANRESA
EDUARD TEIXEIRO MACIPE
BALSARENY
EULÀLIA SANT CUBINSÀ
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Balsareny.
NAVÀS
EMILIA SOLA PÉREZ
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori de Navàs.
CARDONA
ISABEL MIGUELES MOYANO
Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 7 de la tarda, al tanatori Àltima de Terrassa.
IGUALADA
JUAN FERNÁNDEZ TORREBLANCA
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
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