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Necrològiques del 4 de juny del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

MANRESA

JOSEFA FOIX IBÁÑEZ

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

BENITA CALVET PESARRODONA

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere Apòstol.

BALSARENY

ROSA PAYEROLS VILARDELL

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Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Balsareny.

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