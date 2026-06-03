Necrològiques del 4 de juny del 2026
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Regió7
MANRESA
JOSEFA FOIX IBÁÑEZ
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
BENITA CALVET PESARRODONA
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere Apòstol.
BALSARENY
ROSA PAYEROLS VILARDELL
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Balsareny.
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