Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Patum 2026Kids&UsAccident menor a BalsarenyMare de la FontJonathan AndicGuillem JouRodatge a Manresa
instagramlinkedin

Necrològiques del 5 de juny del 2026

Necrològiques

Necrològiques

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

SANT JOAN

JOSÉ TIRADO TORRES

Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

NAVÀS

MARIA CARME ESPELT SANTÍAS

Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família.

NAVARCLES

FRANCISCO BAENA NAVARRO

Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Navarcles.

JULIA EXPOSITO CUENCA

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Navarcles.

CARDONA

EUDALD PALA MATEU

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Miquel i Sant Vicenç de Cardona

IGUALADA

RAMON MIRET RAMONJUAN

Notícies relacionades

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
  2. Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
  3. 120.000 nens es quedaran sols a casa aquest estiu: “Els meus fills passaran les vacances entre quatre parets i enganxats a una pantalla per entretenir-se”
  4. El carter de Manresa a qui han donat l'alta tot i repartir amb moto i anar amb crossa: «Estic vulnerable i ara, per postres, em tiren pel barranc»
  5. Com han acabat unes galetes d'una pastisseria de Manresa a La Revuelta?
  6. Els comerciants del Centre Històric de Manresa llancen un crit conjunt: 'Cal que l'Ajuntament ens faci cas
  7. La inquietud per continuar aprenent atrau prop de 500 persones a USénior de Manresa
  8. Indignació de la família de l'exregidor de Manresa mort Eduard Teixeiro: “S’homenatja qui va protagonitzar episodis molt greus de maltractament dins l'àmbit familiar”

Necrològiques del 5 de juny del 2026

Necrològiques del 5 de juny del 2026

El CE Manresa renova els contractes d'Olmedo i de Badr i no continuarà comptant amb Ayoub

El CE Manresa renova els contractes d'Olmedo i de Badr i no continuarà comptant amb Ayoub

Confirmat: canvia la normativa per treballar en una estació d’ITV i ara és molt més fàcil

Confirmat: canvia la normativa per treballar en una estació d’ITV i ara és molt més fàcil

El Grup Pessebrístic de Manresa s'arremanga les mànigues i ensenya a construir figures del pessebre

El Grup Pessebrístic de Manresa s'arremanga les mànigues i ensenya a construir figures del pessebre

El calvari d’una parella jove per trobar un pis de lloguer que admeti mascotes: “No pots abandonar el teu gos perquè no trobes pis”

El calvari d’una parella jove per trobar un pis de lloguer que admeti mascotes: “No pots abandonar el teu gos perquè no trobes pis”

El Bàsquet Manresa infantil topa contra l'evidència i és eliminat en quarts de final de l'estatal pel Barça (105-55)

El Bàsquet Manresa infantil topa contra l'evidència i és eliminat en quarts de final de l'estatal pel Barça (105-55)

Menys fidels però més joves que mai i sense complexos: així és l’Església espanyola que es trobarà Lleó XIV

Menys fidels però més joves que mai i sense complexos: així és l’Església espanyola que es trobarà Lleó XIV

Els delictes a Catalunya baixen un 6% aquest any, però pugen els intents d’homicidi, les lesions i les violacions

Els delictes a Catalunya baixen un 6% aquest any, però pugen els intents d’homicidi, les lesions i les violacions
Tracking Pixel Contents