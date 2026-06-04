Necrològiques del 5 de juny del 2026
Regió7
SANT JOAN
JOSÉ TIRADO TORRES
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
NAVÀS
MARIA CARME ESPELT SANTÍAS
Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família.
NAVARCLES
FRANCISCO BAENA NAVARRO
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Navarcles.
JULIA EXPOSITO CUENCA
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Navarcles.
CARDONA
EUDALD PALA MATEU
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Miquel i Sant Vicenç de Cardona
IGUALADA
RAMON MIRET RAMONJUAN
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
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