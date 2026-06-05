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Necrològiques del 6 de juny del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

MANRESA

ROSA ESTEVE PRUNES

Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

TRINI CAMPRUBÍ PUJOL

Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Pere Apòstol.

CONCEPCIÓ ANGLERILL VILA

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família.

SANT JOAN DE VILATORRADA

JOSEP PONSA SALADICH

Ha mort als 64 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Feliu.

JOSÉ ALCAIDE RUIZ

Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

AVINYÓ

JOSEP AYMERICH OBACH

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Joan.

SOLSONA

FIDEL SANCEBRIÀ ESQUERRER

El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la catedral de Solsona.

PUIGCERDÀ

SALVADOR ORRIOLS ARMENGOU

Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església Sant Domènec de Puigcerdà.

CONSUELO MARTÍNEZ DÍAZ

El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Sant Domènec de Puigcerdà.

BERGA

ADELINA FREIXA BOIXADÉ

El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

LINA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

LA LLACUNA

JOSEP SEGURA GUAL

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El funeral tindrà lloc avui, a les 12, a la parròquia de la Llacuna.

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