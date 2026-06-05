Necrològiques del 6 de juny del 2026
Regió7
MANRESA
ROSA ESTEVE PRUNES
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
TRINI CAMPRUBÍ PUJOL
Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Pere Apòstol.
CONCEPCIÓ ANGLERILL VILA
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família.
SANT JOAN DE VILATORRADA
JOSEP PONSA SALADICH
Ha mort als 64 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Feliu.
JOSÉ ALCAIDE RUIZ
Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
AVINYÓ
JOSEP AYMERICH OBACH
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Joan.
SOLSONA
FIDEL SANCEBRIÀ ESQUERRER
El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la catedral de Solsona.
PUIGCERDÀ
SALVADOR ORRIOLS ARMENGOU
Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església Sant Domènec de Puigcerdà.
CONSUELO MARTÍNEZ DÍAZ
El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Sant Domènec de Puigcerdà.
BERGA
ADELINA FREIXA BOIXADÉ
El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
LINA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
LA LLACUNA
JOSEP SEGURA GUAL
El funeral tindrà lloc avui, a les 12, a la parròquia de la Llacuna.
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