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Necrològiques del diumenge 7 de juny del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Artés

JORDI MESA ARÉVALO

Ha mort als 46 anys. La cerimònia tindrà lloc avui, a les 7 de la tarda, al Nou Tanatori de Manresa.

Igualada

MARÍA CASTRO MARTÍN

Ha mort als 90 anys. La cerimònia és avui, a les 2 del migdia, a l’església de Fàtima de la localitat.

La Llacuna

AMALIA GÁMEZ RODRÍGUEZ

Ha mort als 88 anys. La cerimònia és avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria.

Manresa

MONTSERRAT PUJOL RIBALTA

Ha mort als 84 anys. La cerimònia se celebrarà avui, a les 10 del matí, a la Sala Montserrat d’Àltima.

LUISA ÁLVAREZ MARTÍNEZ

Ha mort als 87 anys. La cerimònia se celebrarà avui, a les 11 del matí, al Nou Tanatori de Manresa.

MARGARITA CASALS FONT

Ha mort als 95 anys. La cerimònia se celebrarà avui, a la 1 del migdia, al Nou Tanatori de Manresa.

Sallent

CATERINA ESCAMEZ SELLARÉS

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Ha mort als 83 anys. La cerimònia se celebrarà avui, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia Santa Maria.

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