Necrològiques del diumenge 7 de juny del 2026
Artés
JORDI MESA ARÉVALO
Ha mort als 46 anys. La cerimònia tindrà lloc avui, a les 7 de la tarda, al Nou Tanatori de Manresa.
Igualada
MARÍA CASTRO MARTÍN
Ha mort als 90 anys. La cerimònia és avui, a les 2 del migdia, a l’església de Fàtima de la localitat.
La Llacuna
AMALIA GÁMEZ RODRÍGUEZ
Ha mort als 88 anys. La cerimònia és avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria.
Manresa
MONTSERRAT PUJOL RIBALTA
Ha mort als 84 anys. La cerimònia se celebrarà avui, a les 10 del matí, a la Sala Montserrat d’Àltima.
LUISA ÁLVAREZ MARTÍNEZ
Ha mort als 87 anys. La cerimònia se celebrarà avui, a les 11 del matí, al Nou Tanatori de Manresa.
MARGARITA CASALS FONT
Ha mort als 95 anys. La cerimònia se celebrarà avui, a la 1 del migdia, al Nou Tanatori de Manresa.
Sallent
CATERINA ESCAMEZ SELLARÉS
Ha mort als 83 anys. La cerimònia se celebrarà avui, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia Santa Maria.
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