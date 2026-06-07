Necrològiques del dilluns 8 de juny del 2026
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Fonollosa
RAMON TORRAS PUIGDELLIVOL
Ha mort als 80 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església de Fonollosa.
Igualada
NATI BALADA MARCO
Ha mort als 75 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de Funerària Anoia.
La Seu d’Urgell
MARIA MONEO ABADIA
Ha mort als 100 anys. El funeral és avui, a 3/4 de 9 del matí, a l’església de la Llar de Sant Josep.
Puig-reig
SÒNIA GUITART SOLER
Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Puig-reig.
Solsona
DOLORS CIURÓ MORENO
Ha mort als 80 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori municipal de Solsona.
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