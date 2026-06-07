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Necrològiques del dilluns 8 de juny del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Fonollosa

RAMON TORRAS PUIGDELLIVOL

Ha mort als 80 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església de Fonollosa.

Igualada

NATI BALADA MARCO

Ha mort als 75 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de Funerària Anoia.

La Seu d’Urgell

MARIA MONEO ABADIA

Ha mort als 100 anys. El funeral és avui, a 3/4 de 9 del matí, a l’església de la Llar de Sant Josep.

Puig-reig

SÒNIA GUITART SOLER

Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Puig-reig.

Solsona

DOLORS CIURÓ MORENO

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Ha mort als 80 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori municipal de Solsona.

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