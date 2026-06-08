Necrològiques del 9 de juny de 2026
Regió7
MANRESA
MARIA TERESA SANUY CANELA
Ha mort 98 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, al tanatori nou.
EL PONT DE VILOMARA
LOLITA ROMERO CANSINO
Ha mort als 94 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou de Manresa.
ARTÉS
PAQUILLO OLMEDO RUIZ
Ha mort als 69 anys. El funeral és avui, a 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria.
CASTELLAR DE N’HUG
TERESA CASADESÚS ORRIOLS
Ha mort als 101 anys. El funeral és avui, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia.
IGUALADA
PEDRO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ha mort als 74 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.
FÉLIX BAUTISTA MARÍN
Ha mort als 71 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.
CAPELLADES
JUAN TORRES HERRERÍAS
Ha mort als 67 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
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