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Necrològiques del 9 de juny de 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

Manresa

MANRESA

MARIA TERESA SANUY CANELA

Ha mort 98 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, al tanatori nou.

EL PONT DE VILOMARA

LOLITA ROMERO CANSINO

Ha mort als 94 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou de Manresa.

ARTÉS

PAQUILLO OLMEDO RUIZ

Ha mort als 69 anys. El funeral és avui, a 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria.

CASTELLAR DE N’HUG

TERESA CASADESÚS ORRIOLS

Ha mort als 101 anys. El funeral és avui, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia.

IGUALADA

PEDRO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Ha mort als 74 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.

FÉLIX BAUTISTA MARÍN

Ha mort als 71 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.

CAPELLADES

JUAN TORRES HERRERÍAS

Ha mort als 67 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.

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Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

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