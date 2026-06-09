Necrològiques del 10 de juny de 2026
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Regió7
Manresa
MANRESA
JOAN CAMPS PLAYÀ
Ha mort als 95 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, al tanatori nou.
MAGDALENA GRANADOS RUIZ
Ha mort als 90 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori nou.
SALLENT
JOSÉ CANADELL GRAELLS
Ha mort als 73 anys. Sense cerimònia.
GIRONELLA
JOSEP SOLÀ BALLÚS
Ha mort als 64 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Cal Bassacs.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
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