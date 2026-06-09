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Necrològiques del 10 de juny de 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

Manresa

MANRESA

JOAN CAMPS PLAYÀ

Ha mort als 95 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, al tanatori nou.

MAGDALENA GRANADOS RUIZ

Ha mort als 90 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori nou.

SALLENT

JOSÉ CANADELL GRAELLS

Ha mort als 73 anys. Sense cerimònia.

GIRONELLA

JOSEP SOLÀ BALLÚS

Ha mort als 64 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Cal Bassacs.

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Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

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