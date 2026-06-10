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Necrològiques de l'11 de juny de 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

Manresa

MANRESA

CONXITA VILANOVA MUXÍ

Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori nou.

REMEI ZAMBUDIO PONS

Ha mort als 71 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.

ANA GOMILA SALORT

Ha mort als 97 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou.

MONISTROL DE MONTSERRAT

EMILIA MUELA BOGE

Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, al tanatori nou de Manresa.

IGUALADA

NATIVIDAD RIVAS BENAVIDES

Ha mort als 85 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

DOLORS RIAL PARADELL

Ha mort als 90 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia d’Igualada.

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Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

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