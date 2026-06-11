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Necrològiques del 12 de juny de 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

Manresa

MANRESA

MARIA DEL PILAR ESTEBAN CALATRAVA

Ha mort als 90 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, al tanatori nou,

NÚRIA RAMÍREZ DE LA IGLESIA

Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou.

IGUALADA

JOAN ALCOBERRO ROVIRA

Ha mort als 75 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la basílica de Santa Maria.

MILAGROS LÓPEZ GONZÁLEZ

Ha mort als 83 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.

CIRILO HERNÁNDEZ GARCÍA

Ha mort als 85 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.

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Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

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