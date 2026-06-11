Necrològiques del 12 de juny de 2026
Regió7
MANRESA
MARIA DEL PILAR ESTEBAN CALATRAVA
Ha mort als 90 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, al tanatori nou,
NÚRIA RAMÍREZ DE LA IGLESIA
Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou.
IGUALADA
JOAN ALCOBERRO ROVIRA
Ha mort als 75 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la basílica de Santa Maria.
MILAGROS LÓPEZ GONZÁLEZ
Ha mort als 83 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.
CIRILO HERNÁNDEZ GARCÍA
Ha mort als 85 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
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