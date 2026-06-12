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Necrològiques del 13 de juny de 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

Manresa

SALLENT

ENRIC HOHENHORST ROCA

Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia Santa Maria

SANT VICENÇ DE CASTELLET

MIQUEL MOLINES FERRER

Ha mort als 71 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, al tanatori Bages-Sud.

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Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

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Necrològiques del 13 de juny de 2026

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