Necrològiques del 13 de juny de 2026
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Regió7
Manresa
SALLENT
ENRIC HOHENHORST ROCA
Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia Santa Maria
SANT VICENÇ DE CASTELLET
MIQUEL MOLINES FERRER
Ha mort als 71 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, al tanatori Bages-Sud.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
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