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Necrològiques del 14 de juny de 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

MANRESA

LLUÍS GRIFELL PONS

Ha mort a l’edat de 100 anys. El funeral en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui a la una del migdia a Santa Maria de Viladordis.

AVINYÓ

MERCÈ FROILAN BADIA

Ha mort a l’edat de 86 anys. El funeral en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui a les dotze del migdia a la Parròquia Sant Joan.

CAPELLADES

RAMON NOGUERA COLILLAS

Ha mort a l’edat de 88 anys. La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà demà dilluns a les onze del matí la parròquia de Santa Maria de Capellades.

MOIÀ

MIQUEL GALLEGUET CLUSELLA

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Ha mort a l’edat de 101 anys. La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui a les deu del matí a la Parròquia Santa Maria.

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