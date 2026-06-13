Necrològiques del 14 de juny de 2026
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Regió7
MANRESA
LLUÍS GRIFELL PONS
Ha mort a l’edat de 100 anys. El funeral en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui a la una del migdia a Santa Maria de Viladordis.
AVINYÓ
MERCÈ FROILAN BADIA
Ha mort a l’edat de 86 anys. El funeral en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui a les dotze del migdia a la Parròquia Sant Joan.
CAPELLADES
RAMON NOGUERA COLILLAS
Ha mort a l’edat de 88 anys. La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà demà dilluns a les onze del matí la parròquia de Santa Maria de Capellades.
MOIÀ
MIQUEL GALLEGUET CLUSELLA
Ha mort a l’edat de 101 anys. La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui a les deu del matí a la Parròquia Santa Maria.
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