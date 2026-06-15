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Necrològiques del 16 de juny de 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

Manresa

MANRESA

DOLORS MATAMALA LLORENS

Ha mort als 67 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.

CASTELLBELL I EL VILAR

MARIA CARMEN MARTÍN ALONSO

Ha mort als 68 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia del Borràs.

BERGA

VICENTA PATÓN MORENO

Ha mort als 54 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església de Santa Eulàlia.

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Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

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