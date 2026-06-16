Necrològiques del 17 de juny del 2026
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Regió7
Manresa
BALSARENY
JOSEFA DEL RIO RUIZ
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Balsareny.
BERGA
MARIA QUERALT CANAL MAS
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
PUIG-REIG
MARIA CARME GALLEGO ARNAUS
Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 1/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Puig-reig.
VILADA
CARLOS MASANA CURRIU
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Vilada.
ARGENÇOLA
RAMON MARCÉ SERAROLS
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església de Santa Maria del Camí.
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