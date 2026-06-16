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Necrològiques del 17 de juny del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

Manresa

BALSARENY

JOSEFA DEL RIO RUIZ

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Balsareny.

BERGA

MARIA QUERALT CANAL MAS

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

PUIG-REIG

MARIA CARME GALLEGO ARNAUS

Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 1/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Puig-reig.

VILADA

CARLOS MASANA CURRIU

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Vilada.

ARGENÇOLA

RAMON MARCÉ SERAROLS

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Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església de Santa Maria del Camí.

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