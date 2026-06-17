Necrològiques del 18 de juny del 2026
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Regió7
SALELLES
JOSEP FARGAS DAURA
Ha mort als 63 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parroquia Sant Sadurní de Salelles.
SANT JOAN
ANDRÉS OLMEDO OBRA
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
PRULLANS
PAQUITA PALLARÈS PORTA
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església de Martinet.
IGUALADA
ANTONIO ARIAS SANGUINO
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
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