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Necrològiques del 18 de juny del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

SALELLES

JOSEP FARGAS DAURA

Ha mort als 63 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parroquia Sant Sadurní de Salelles.

SANT JOAN

ANDRÉS OLMEDO OBRA

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

PRULLANS

PAQUITA PALLARÈS PORTA

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església de Martinet.

IGUALADA

ANTONIO ARIAS SANGUINO

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Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

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