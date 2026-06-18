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Necrològiques del 19 de juny del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

MANRESA

ANTONI VALENTÍ RIERA

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Josep.

CASTELLBELL I EL VILAR

EPIFANIO LLORENTE LUCIA

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

CARDONA

ANA PELEGRÍN GONZÁLEZ

Ha mort als 93 anys d’edat. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Cardona.

SOLSONA

MARIA PILAR COLOMÉ SERRA

Ha mort als 86 anys d’edat. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la catedral de Solsona.

BERGA

LEONILDA BOIXADER ROMA

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

MATILDE COMELLAS CASALS

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Jordi.

IGUALADA

CRISTINA COLLADO RINCÓN

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de la Soledat.

MARCIAL PONS QUINTANA

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Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

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