Necrològiques del 19 de juny del 2026
Regió7
MANRESA
ANTONI VALENTÍ RIERA
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Josep.
CASTELLBELL I EL VILAR
EPIFANIO LLORENTE LUCIA
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
CARDONA
ANA PELEGRÍN GONZÁLEZ
Ha mort als 93 anys d’edat. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Cardona.
SOLSONA
MARIA PILAR COLOMÉ SERRA
Ha mort als 86 anys d’edat. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la catedral de Solsona.
BERGA
LEONILDA BOIXADER ROMA
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
MATILDE COMELLAS CASALS
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Jordi.
IGUALADA
CRISTINA COLLADO RINCÓN
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de la Soledat.
MARCIAL PONS QUINTANA
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
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