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Necrològiques del 20 de juny del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

MANRESA

MARIA LUÏSA ROVIRA TRIOLA

Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Sadurní de Callús.

JAUME SOLER FORTUNY

Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

IGUALADA

ANGELINA FERRÉ BULLÓ

Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família.

VICENTA GUAL GUAL

Ha mort als 100 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al crematori d’Igualada.

ISABEL ENRICH FERRAN

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Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a la basílica de Santa Maria.

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