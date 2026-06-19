Necrològiques del 20 de juny del 2026
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Regió7
MANRESA
MARIA LUÏSA ROVIRA TRIOLA
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Sadurní de Callús.
JAUME SOLER FORTUNY
Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
IGUALADA
ANGELINA FERRÉ BULLÓ
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família.
VICENTA GUAL GUAL
Ha mort als 100 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al crematori d’Igualada.
ISABEL ENRICH FERRAN
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a la basílica de Santa Maria.
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